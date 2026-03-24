Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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24.03.2026 21:00:00
Rivian vs. Lucid: Which EV Stock Is the Better Buy?
The war in Iran has led to surging oil prices, which increase the value proposition of electric vehicles (EVs). These battery-powered cars and SUVs can help protect the environment while partially shielding consumers from the volatility associated with gasoline. While it is still too early to know how this story will play out, investors can expect a short-term boost in EV demand that could translate into a longer-term growth cycle if the conflict escalates. Let's compare Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) and Lucid Group (NASDAQ: LCID) to decide which EV stock is the better way to bet on an industry rebound in 2026 and beyond.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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