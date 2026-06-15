Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.06.2026 18:00:00
Rivian's R2 Has Arrived. Is Now the Time to Buy the Stock?
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) hasn't been a good stock to own in recent years. Since it went public in late 2021, it has plummeted more than 80% in value, as investors haven't been convinced of its growth story. Its poor financials also haven't helped things, either.Recently, however, the company began shipping its new R2 SUV to customers, and the new vehicle may open up more growth opportunities for the business. Could this be the game changer the electric vehicle stock needs to take off in value, and is now a good time to buy shares of Rivian?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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