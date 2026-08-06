Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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06.08.2026 18:40:00
Rivian's R2 Is Shipping and Uber Wants 50,000 of Them
Rivian (NASDAQ: RIVN) started shipping its newest electric vehicle, the R2 SUV, in the U.S. in early June. With a starting price of $57,990, the R2 is Rivian's most affordable vehicle ever. It plans to launch an even lower-priced version starting at $45,000 by the end of 2027. Back in March, Uber (NYSE: UBER) said it would purchase 10,000 fully autonomous R2 robotaxis with an option to buy up to 40,000 more in 2030. Uber also plans to invest up to $1.25 billion in Rivian through 2031, contingent on the company achieving its autonomous driving milestones. Let's see how that deal could generate tailwinds for both companies.Image source: Rivian.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26
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05.08.26
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05.08.26
|Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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24.07.26
|Waymo explores split with Uber as robotaxi tensions deepen (Financial Times)
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24.07.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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23.07.26
|Uber founder Travis Kalanick raises $1.7bn for new start-up (Financial Times)
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