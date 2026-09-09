Ramp CorpShs Aktie
WKN DE: A0DNY2 / ISIN: US75156P2074
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09.09.2026 15:00:00
Rivian's R2 Production Ramp Is the Whole Thesis Now. Here's The Math Behind the Numbers.
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) has some big goals. It delivered 22,559 electric vehicles in the first half of 2026. To reach its full-year target, it must deliver another 42,400 to 47,400 vehicles in the second half.
This would require about 88% to 110% more deliveries than in the first half. Management also expects vehicle deliveries to be weighted toward the fourth quarter as R2 production ramps.
Let's see if Rivian can deliver.
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