NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
17.02.2026 17:42:00
Rivian’s stock just had its best day ever — and now this analyst says to sell
D.A. Davidson worries that Rivian’s guidance would require the company to see an unusually strong debut of its R2 EV.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
