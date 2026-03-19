Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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19.03.2026 13:47:00
Rivian’s stock pops as the EV maker becomes the latest to partner with Uber
Uber plans to invest as much as $1.25 billion in the EV maker as they partner on robotaxis.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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