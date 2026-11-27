RIWI veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,33 Prozent auf 1,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte RIWI 2,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at