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12.11.2026 06:31:28
RIX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
RIX hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 118,37 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RIX 95,68 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 15,37 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,84 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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