RIX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RIX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 71,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 112,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 12,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 343,79 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 340,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 45,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at