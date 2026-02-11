RIX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RIX veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,16 JPY gegenüber 93,82 JPY im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,38 Prozent auf 14,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at