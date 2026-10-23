Riyad Bank Bearer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Riyad Bank Bearer lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 SAR gegenüber 0,640 SAR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,10 Milliarden SAR – das entspricht einem Minus von 20,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,97 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at