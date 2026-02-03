03.02.2026 06:31:28

Riyad Bank Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Riyad Bank Bearer äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,83 SAR gegenüber 0,730 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,11 Prozent auf 7,11 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel hatte Riyad Bank Bearer 8,18 Milliarden SAR umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,788 SAR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4,64 Milliarden SAR umgesetzt wurden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,29 SAR beziffert. Im Vorjahr hatten 3,01 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,08 Milliarden SAR – eine Minderung um 10,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 30,12 Milliarden SAR eingefahren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 3,32 SAR sowie einen Umsatz von 18,37 Milliarden SAR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

