Riyad Bank Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Riyad Bank Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,62 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Riyad Bank Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,590 SAR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,81 Milliarden SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,95 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at