Riyad Bank Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Riyad Bank Bearer gab am 20.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,610 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,94 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,27 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at