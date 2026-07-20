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20.07.2026 11:49:38

Riyadh Air bestellt Großraumjets von Boeing und Airbus

FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Die neue saudi-arabische Fluggesellschaft Riyadh Air kauft weiter bei Boeing und Airbus (Airbus SE) ein. Zum Start der Luftfahrtmesse in Farnborough bei London zog das Unternehmen Kaufoptionen aus einer früheren Bestellung bei dem US-Konzern Boeing und orderte weitere 28 Großraumjets vom Typ 787 "Dreamliner". Bei 20 Maschinen wechselte Riyadh Air auf die Langversion 787-10.

Beim weltgrößten Flugzeughersteller Airbus aus Europa zurrte Riyadh Air einen Auftrag über sechs weitere Großraumjets vom Typ A350-1000 fest, das derzeit größte Modell aus Airbus' Prospekt. Damit hat Riyadh Air insgesamt 31 Maschinen des Typs fest bestellt. Der Auftrag folgt auf einen Vorvertrag über 50 Airbus A350-1000, den die Fluggesellschaft im vergangenen Jahr mit dem Hersteller abgeschlossen hatte./stw/jha/

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