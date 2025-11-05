Riyadh Cables Group Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Riyadh Cables Group Company Registered hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,88 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Riyadh Cables Group Company Registered 1,57 SAR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2,73 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,43 Milliarden SAR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,23 SAR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,81 Milliarden SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at