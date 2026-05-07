Riyadh Cables Group Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Riyadh Cables Group Company Registered veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,88 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Riyadh Cables Group Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,77 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,49 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at