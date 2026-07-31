Riyadh Cables Group Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Riyadh Cables Group Company Registered hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,05 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,87 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,93 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,71 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at