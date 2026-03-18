Riyadh Cables Group Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Riyadh Cables Group Company Registered hat am 15.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Riyadh Cables Group Company Registered 1,68 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,74 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,50 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,83 SAR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,73 Milliarden SAR taxiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,22 SAR gegenüber 5,45 SAR je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 10,67 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,01 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,22 SAR je Aktie sowie einen Umsatz von 10,71 Milliarden SAR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at