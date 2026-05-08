Riyadh Cement Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Riyadh Cement Company Registered hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,630 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,0 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 11,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,2 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at