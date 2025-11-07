Riyadh Cement Company Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Riyadh Cement Company Registered stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Riyadh Cement Company Registered 0,790 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 148,8 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at