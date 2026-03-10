Riyadh Cement Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Riyadh Cement Company Registered hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Riyadh Cement Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,680 SAR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Riyadh Cement Company Registered im vergangenen Quartal 222,8 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Riyadh Cement Company Registered 233,8 Millionen SAR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,59 SAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,22 Prozent auf 787,63 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 789,40 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

