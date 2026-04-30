Riyue Heavy Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Riyue Heavy Industry lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,17 Prozent auf 1,14 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,30 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at