|
30.04.2026 06:31:29
Riyue Heavy Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Riyue Heavy Industry lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,17 Prozent auf 1,14 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,30 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!