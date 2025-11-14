Rizal Commercial Banking: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rizal Commercial Banking hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,3 Millionen USD – ein Plus von 8,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rizal Commercial Banking 376,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at