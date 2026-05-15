Rizal Commercial Banking: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rizal Commercial Banking hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rizal Commercial Banking ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 397,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 391,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at