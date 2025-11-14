Rizal Commercial Banking: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rizal Commercial Banking präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,590 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 23,26 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,53 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at