Rizal Commercial Banking gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rizal Commercial Banking hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Rizal Commercial Banking einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 400,1 Millionen USD, gegenüber 407,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at