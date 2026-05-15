Rizal Commercial Banking hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rizal Commercial Banking hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Rizal Commercial Banking hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,54 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,60 PHP je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Rizal Commercial Banking mit einem Umsatz von insgesamt 23,44 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,71 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 3,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at