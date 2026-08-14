Rizal Commercial Banking präsentierte Quartalsergebnisse

Rizal Commercial Banking hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 395,9 Millionen USD, gegenüber 401,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at