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13.08.2026 06:31:29
Rizal Commercial Banking stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rizal Commercial Banking hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 PHP gegenüber 1,09 PHP im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,15 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 22,60 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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