Rizal Commercial Banking stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rizal Commercial Banking präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 PHP, nach 1,10 PHP im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,76 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,26 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at