Rize Oncology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rize Oncology präsentierte am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rize Oncology -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at