Rizhao Port: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rizhao Port hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,20 Prozent auf 2,15 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Rizhao Port 2,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,160 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Rizhao Port ein EPS von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 7,82 Milliarden CNY, gegenüber 8,38 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,74 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,160 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 7,82 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at