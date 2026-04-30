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30.04.2026 06:31:29
Rizhao Port: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Rizhao Port präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach 0,050 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,17 Prozent auf 1,69 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,82 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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