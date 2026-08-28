Rizhao Port verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rizhao Port hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,12 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at