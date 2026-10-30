Rizhao Port veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rizhao Port hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rizhao Port noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,51 Prozent auf 2,06 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,99 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at