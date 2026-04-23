RJD Green: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

RJD Green lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at