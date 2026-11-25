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25.11.2026 06:31:29
RJD Green hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
RJD Green hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat RJD Green 1,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,70 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,86 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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