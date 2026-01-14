RJD Green stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RJD Green hat am 12.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at