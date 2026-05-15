RKB Mainichi Broadcasting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RKB Mainichi Broadcasting stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 106,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,40 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 361,24 JPY, nach 360,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat RKB Mainichi Broadcasting im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 34,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,54 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 24,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at