RKD Agri Retail präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RKD Agri Retail hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 INR. Im letzten Jahr hatte RKD Agri Retail einen Gewinn von -0,020 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 83,71 Prozent auf 0,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,4 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at