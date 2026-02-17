RKD Agri Retail zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RKD Agri Retail hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at