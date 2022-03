RKI - Mehr als 210.000 Neuinfektionen - Inzidenz steigt leicht

Frankfurt (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 210.673 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Das sind 5649 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 216.322 positive Tests berichtet wurden. Insgesamt lag damit in Deutschland die Zahl der Infektionen bei 15,26 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg indes leicht auf 1174,1 von 1171,9 am Vortag. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle erhöhte sich um 267 auf 123.505.