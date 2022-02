RKI meldet 235.626 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter

Berlin (Reuters) - Die Corona-Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gehen leicht zurück, das Niveau ist allerdings weiter hoch.

Einen Tag nach den Corona-Öffnungsbeschlüssen von Bund und Ländern meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag 235.626 neue Fälle binnen 24 Stunden. Das sind 12.236 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 247.862 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 1385,1 von 1401,0 am Vortag. Sie gibt an, wie viele Menschen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner infiziert werden. 261 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 120.728. Vor allem im Norden schwächt sich die Pandemie-Welle ab: So weisen Hamburg und Bremen nun wieder eine Inzidenz von unter 1000 aus.

Die Hospitalisierungs-Inzidenz lag laut RKI am Mittwoch bei 6,04. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einer Woche mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Bund und Länder hatten in ihrem Öffnungsbeschluss mit drei Lockerungsstufen bis zum 20. März darauf verwiesen, dass keine Überlastung des Gesundheitssystem drohe. Die Zahl der infizierten Über-60-Jährigen werde aber wieder zunehmen, weil dort im internationalen Vergleich weniger Menschen geimpft sind. In dieser Altersgruppe seien dann auch mehr Corona-Intensivpatienten zu erwarten. Insgesamt lagen auf den Intensivstationen am Mittwoch 2425 Corona-Patientinnen und -Patienten.