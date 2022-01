RKI verzeichnet Rekorde bei Corona-Infektionen und Sieben-Tage-Inzidenz

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet neue Rekordstände in der Coronavirus-Pandemie.

Es gab in der Nacht zum Donnerstag auf seiner Website die Gesamtzahl von 8,3 Millionen gemeldeten Infektionen bekannt und damit 133.536 mehr als am Vortag. Das ist der höchste in Deutschland verzeichnete Anstieg seit dem Ausbruch der Seuche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 638,8 und markierte damit ebenfalls einen Rekord. Die Zahl der Todesfälle legte um 234 auf 116.315 zu. Am Donnerstag vergangener Woche https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Jan_2022/2022-01-13-de.pdf waren 81.417 neue Fälle verzeichnet worden, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 427,7.