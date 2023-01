RLB-OÖ-Schaller kritisiert politische EZB und zu strenge Aufsicht

Der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (RLB OÖ), Heinrich Schaller, sieht die politische Agenda der Europäischen Zentralbank (EZB) und überbordende Regulierung kritisch. Die EZB würde die Finanzinstitute "im wahrsten Sinne des Wortes quälen" mit ihren Anforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und die Energiewende. Auch in der Regulierung geht es für Schaller mittlerweile zu weit.

Im Zuge der Energiewende seien viele Unternehmen gezwungen, neue Investitionen zu tätigen um ihre Energiequellen umzustellen und mehr nachhaltige Energie zu nutzen. Das bringe zwar einen wesentlichen Investitionsschub und es sei wichtig, dass bei dem Thema auch politisch etwas getan werde, die Umsetzung gehe jedoch zulasten der Finanzbranche. Die EZB maße sich Anforderungen an, die nicht ihrem ursprünglichen Auftrag entsprechen, so Schaller am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

"Woher nimmt eine Aufsichtsbehörde den Auftrag, sich um dieses Thema so stark anzunehmen?", so Schaller. Die EZB habe den Auftrag sich um Preisstabilität zu kümmern aber nicht den Auftrag aus der Politik "sich Umweltveränderungen anzunehmen."

Die Banken seien bereit, bei der Umsetzung der Energiewende mitzuwirken, "aber man kann auf der Finanzbranche keine Verantwortung abladen, dass das auch wirklich passiert", sagte Schaller. Die Banken seien "keine Polizeibehörde". Es werde aber verlangt und auch in diese Richtung gehandelt. Für Schaller sei das der falsche Weg, die Branche müsse aus eigenem Antrieb bei der Transformation mitwirken. Viele Institute seien dazu auch bereit, so der Bankchef. Dass die EZB von ihrem Kurs in Zukunft wieder abweichen wird, glaubt Schaller nicht. Viel eher befürchtet er, dass die Banken diese Situation so hinnehmen müssen.

Nicht nur die politische Agenda der EZB, auch die überbordende Aufsicht ist Schaller ein Dorn im Auge. "Ich bin für strenge Regeln, definitiv, aber ich bin nicht dafür die Überwachung der Regeln ausufern zu lassen", so Schaller. Dabei gehe es ihm weniger um die Gesetzgebung an sich, sondern viel mehr um die Art, wie die Überprüfung der Regeln durch die Aufsicht erfolge.

Das gehe so weit, das es bereits ein Hemmschuh für die Banken sei. Diese seien ein wesentlicher Teil des Wirtschaftslebens. Wenn sie aber die Realwirtschaft aufgrund zu strenger Regeln und vor allem aufgrund der überbordenden Überprüfungen selbiger nicht mehr unterstützen könnten, dann sei das problematisch. Die Einhaltung der Aufsichtsvorschriften seien außerdem mit Kosten verbunden, so Schaller, ohne konkrete Zahlen nennen zu wollen. Vor der Finanzkrise seien die Regeln definitiv nicht ausreichend gewesen, nun gehe es aber "einfach zu weit".

Im Hinblick auf die Konjunktur und die hohe Inflation erwartet Schaller, dass die EZB heuer ihre Zinsen noch weiter noch oben schrauben wird, vor allem im ersten Halbjahr. Die Notenbank habe auf die Inflation viel zu spät reagiert und sei seit dem Vorjahr hyper-nervös.

Dass die Inflation eingedämmt wird, sei jedoch essenziell, die EZB müsse das heuer noch in den Griff bekommen. Dass durch Zinserhöhungen die Wirtschaft etwas eingedämmt werde, müsse dagegen in Kauf genommen werden und sei auch verkraftbar. Schaller rechnet für heuer eher nicht mit einer Rezession. Sollte Österreich doch in eine schlittern, werde es nicht lange andauern.

