RLI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RLI hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 423,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 398,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at