RLI Aktie
WKN: 857241 / ISIN: US7496071074
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19.10.2026 22:25:12
RLI Corp Announces Retreat In Q3 Income
(RTTNews) - RLI Corp (RLI) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $81.009 million, or $0.88 per share. This compares with $124.610 million, or $1.35 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $424.914 million from $407.695 million last year.
RLI Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $81.009 Mln. vs. $124.610 Mln. last year. -EPS: $0.88 vs. $1.35 last year. -Revenue: $424.914 Mln vs. $407.695 Mln last year.
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