RLI legte Quartalsergebnis vor

RLI hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 575,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 484,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at