|
23.01.2026 06:31:28
RLI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
RLI präsentierte am 21.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
RLI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 465,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 439,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,37 USD gegenüber 3,74 USD je Aktie im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,88 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte RLI einen Umsatz von 1,77 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.