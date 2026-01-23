RLI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RLI präsentierte am 21.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

RLI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 465,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 439,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,37 USD gegenüber 3,74 USD je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,88 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte RLI einen Umsatz von 1,77 Milliarden USD eingefahren.

